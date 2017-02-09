​В январе российский авторынок снизился на пять процентов

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам января снизились на пять процентов и составили 77916 машин. Данные Ассоциации Европейского Бизнеса публикует «Автостат».
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 16334 машины, второе место по объему продаж заняла KIA – реализовано 10306 автомобилей, третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 6694 реализованных машины.
Аналитики отмечают, что покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины января. Повышения спроса на автомобили они рассчитывают увидеть в начале весеннего сезона. Согласно прогнозу Ассоциации Европейского Бизнеса, в 2017 году российский авторынок может вырасти на четыре процента до 1,48 млн автомобилей, таким образом прервав 4-летний период падения.
Наука — детям. Евгений Зейналов, создатель «ВАУ-музея» // ONLINE 9 февраля в 11:00