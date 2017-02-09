​Россияне могут позволить себе меньше полезных продуктов

В 2016 году по сравнению с 2015-м россияне могли позволить себе почти на 12 килограммов меньше рыбы, примерно на полтора килограмма меньше говядины, на 26 литров меньше молока, на 58 штук меньше яиц. Результаты анализа Росстатом покупательной способности среднедушевых доходов населения по основным продуктам питания публикует «Российская газета».

В докладе ведомства дана статистическая оценка количества продуктов, которое самый обычный житель России теоретически может приобрести на свой ежемесячный доход. Снижение покупательной способности произошло по 16 пунктам продуктового списка из 24.

Выводы Росстата подтверждает и другой показатель - динамика оборота розничной торговли. В 2016-м, по данным «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики», он снизился на 5,2 процента.

Аналитики отмечают, что уже больше половины населения, пытаясь сокращать расходы, покупает продукты более дешевых брендов. «Мы видим, что от охлажденных продуктов - мяса, рыбы - спрос сместился в пользу более доступных мороженых вариантов. От более дорогих сортов сыра - к менее дорогим», - подтверждает глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

Люди, по его словам, стали более тщательно планировать свои приобретения с точки зрения объемов продукции, составляют списки, стараются пользоваться скидками и акциями. Нерациональных сиюминутных покупок сейчас гораздо меньше.