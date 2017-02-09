​Депутатам Госдумы предложат провести «ревизию» законопроектов

Депутатам Госдумы предложат провести «ревизию» и отозвать устаревшие законопроекты, которые они внесли в этом и прошлых созывах и которые так и не были рассмотрены нижней палатой. С инициативой выступила рабочая группа, формирующая с конца прошлого года критерии качества для законотворческой деятельности, пишут сегодня «Известия». Ее руководитель, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников полагает, что «ревизия позволит вдвое сократить портфель законопроектов», много лет лежащих без движения. Сейчас их накопилось 1700.

Четырем парламентским фракциям рекомендуют провести ревизию законопроектов, внесенных в этом и прошлых созывах. Те депутаты, которые переизбрались в новую Думу, смогут отозвать свой законопроект самостоятельно. Если же речь идет об инициативах, которые внесли депутаты, не переизбравшиеся в новый созыв, такие документы будут рассмотрены на пленарных заседаниях по упрощенной процедуре — без возможности задать вопросы докладчику в ходе пленарного заседания.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что депутаты поддержат идею отзыва неактуальных законопроектов, и напоминает, что свою работу седьмой созыв Госдумы начал как раз с разбора завалов предшественников. По его мнению, значительная часть законопроектов не имеет отношения к реальному законотворчеству, а скорее является продуктами пиар-активности отдельных депутатов или следствием их непрофессионализма.