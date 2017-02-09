​В Югорске после столкновения лег на крышу легковой автомобиль // ФОТО

В среду, 8 февраля, в 21.30 в Югорске на перекрестке улиц Железнодорожная и Бажова произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Ивеко» не уступил дорогу автомобилю «Киа Сид», который пользовался преимуществом при проезде перекрестка. В результате столкновения легковушка перевернулась и легла на крышу. Травмы получили 23-летний водитель «Киа» и его 20-летняя пассажирка.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.