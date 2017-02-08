​В Югре на 2,5 процента увеличился выпуск сельхозпродукции

В 2016 году предприятия агропромышленного комплекса Югры увеличили производство на 2,5 процента по сравнению с 2015-м — до 8,7 млрд рублей. Данные Тюменьстата публикует «Интерфакс-Урал».

Сельхозпредприятия произвели 27,6 тыс. тонн молока, что на 0,3 процента больше позапрошлого года, мяса скота и птицы - 16,9 тыс. тонн (рост на 6,8%), яиц - 48,8 млн штук (рост на 2%).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах региона составило 13,7 тыс. голов: коров - 6,8 тыс. голов (увеличение на 0,2%), свиней - 52,2 тыс. голов (рост на 0,2%), овец и коз - 6,2 тыс. голов (рост на 7,5%).