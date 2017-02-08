​Алексея Навального приговорили к пяти годам условно

Алексея Навального приговорили к пяти годам условного срока по делу о хищении денег у предприятия «Кировлес». Решение вынес Ленинский суд Кирова, сообщает «Интерфакс». Второму фигуранту дела Петру Офицерову дали четыре года условно.

«Навальный организовал хищение чужого имущества», - говорится в приговоре. Офицеров, согласно приговору, совершил пособничество - содействие совершению растраты.

Ранее обвинение просило приговорить оппозиционера к пяти годам условно по делу, Офицерова - к четырем годам условного наказания.