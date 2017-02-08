​СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен, пишет «Р-Спорт». В среду проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором, возможно, рассматривался этот вопрос.

Впрочем, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил агентству, что информация о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года является бредом. «Никто ничего не лишается еще», - сказал Кравцов.

Тюмень была избрана столицей чемпионата мира 2021 года в сентябре нынешнего 2016-го. Большинство членов Международного союза биатлонистов (IBU) отдали голоса за российский город.