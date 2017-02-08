​Население России увеличивается четвертый год подряд

Прирост населения в России фиксируется уже четвертый год подряд, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, которая привела соответствующие данные Росстата. Как пишут «Ведомости», положительный прирост составляет 5400 человек.

По словам Голодец, однако, это небольшой показатель: «позиции здесь наши очень сложные», признала она. Сложности даже такой небольшой показатель добавляет, однако, вполне осязаемые: дефицит мест в школах России уже составляет порядка шести миллионов мест, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Государство проводит программу по увеличению количества школьных мест, она стоит федеральному бюджету 25 миллиардов рублей в год. По ней уже введено 167 тысяч новых мест, но этого недостаточно, говорит вице-премьер, «нужно увеличивать темпы».