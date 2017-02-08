​Сбербанк приглашает сургутян на семинар «Новые возможности инвестиционного рынка – 2017»

10 февраля Сбербанк в Сургуте проведет бесплатный семинар, посвященный актуальным инвестиционным идеям российского фондового рынка. Спикером выступит начальник отдела брокерского обслуживания и продаж инвестиционных продуктов Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Кириллов, г. Тюмень.

«Семинар будет интересен как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже хорошо ориентируется в биржевой торговле. Участники получат ценную для себя информацию: актуальные идеи для инвестиций в 2017 году, тренды рынка и маржинальная торговля как инструмент дополнительного дохода. Обучение может посетить любой желающий, достигший совершеннолетия независимо от того, является он клиентом банка или нет», – прокомментировал ведущий специалист по продаже группы глобальных рынков Сургутского отделения Сбербанка Александр Трегубов.

Семинар пройдет 10 февраля в 18:30 по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского 5. Получить подробную информацию и записаться на обучение можно по телефону: 8 (3462) 8-35-30.