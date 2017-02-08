В Нягани таксист снял с банковской карты клиента 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД Югры. Об этом в дежурную часть полиции сообщил сам потерпевший. Стражи порядка выяснили, что мужчина сам передал таксисту свою банковскую карту с пин-кодом, чтобы он купил ему продукты и алкоголь. Водитель решил воспользоваться случаем и снял деньги. Теперь ему грозит срок — до пяти лет лишения свободы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).