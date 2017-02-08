​Навального вновь признали виновным по делу «Кировлеса»

Оппозиционер Алексей Навальный снова признан виновным по делу «Кировлеса», сообщает «Интерфакс»: это следует из мотивировочной части приговора судьи Алексея Втюрина.

«Навальный организовал хищение чужого имущества», — говорится в приговоре: по мнению обвинения, поддержанного судом, фигуранты дела совершили хищение 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 миллионов рублей у кировского государственного предприятия.

При этом, заметим, обвинение просит приговорить Навального и его партнера Петра Офицерова условно — первому просят дать пять лет, второму — четыре года.

Напомним, что те же сроки, только реальные, запрашивались обвинением на первом процессе в 2013 году. В итоге были присуждены условные сроки и 500-тысячный штраф. В 2016 году адвокатов Навального и Офицерова поддержал Европейский суд по правам человека, который постановил, что «российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых», пишет информагентство.

На этом основании Президиум Верховного суда РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор обоим. Навальный, аннулировав собственную судимость, объявил о намерении бороться за пост президента России. Нынешний приговор не позволит ему принять участие в выборах, поскольку, по закону, в них не может участвовать гражданин с непогашенной судимостью по тяжкой статье.