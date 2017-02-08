​Бесплатная приватизация жилья в России будет продлена бессрочно

Вопреки недавним сообщениям в СМИ, бесплатную приватизацию жилья в России продлял, причем срок действия этой пролонгации не указан: Госдума приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении для всех граждан страны. Напомним, ранее правительство рассматривало предложение ограничить эту услугу только несколькими категориями граждан — крымчанами, гражданами, подлежащими переселению из аварийных домов и детьми-сиротами, но и для них был определен срок — 2020 год. Для всех остальных же бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта текущего года — кстати, спустя семь лет после первоначального срока. Продление происходило несколько раз — до 1 марта 2013 года, потом до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

Однако премьер РФ Дмитрий Медведев на совещании в начале февраля предложил иной вариант — вообще отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании в правительстве члены фракции «Единой России» и профильные министры эту идею поддержали — и думский комитет по ЖКХ рекомендовал внести в законопроект, который уже был принят думой в первом чтении, соответствующие поправки.