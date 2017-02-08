​Несколько полностью автоматизированных банковских офисов открылись в Америке

Роботы проникли в банковскую сферу: Bank of America открыл три полностью автоматизированных офиса, сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря банка Энн Пейс. В них можно оформить ипотеку, получить карту или автостраховку.
Люди все-таки останутся: обслуживать клиентов частично будет персонал по видеосвязи.
Так Bank of America планирует сокращать расходы на персонал и аренду посещений. Экономия усилится при открытии запланированных 50 таких автоматизированных отделений.
Отметим, что в России банки по-своему выполняют ту же задачу: Сбербанк, например, в январе объявил о планирующемся увольнении трех тысяч сотрудников, которые заменят роботы-юристы.
Наука — детям. Евгений Зейналов, создатель «ВАУ-музея» // ONLINE 9 февраля в 11:00