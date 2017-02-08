​В МГУ не станут проверять диссертацию Мединского на научность

Проверять диссертацию главы Минкульта Владимира Мединского на научность в диссертационном совете МГУ не будут: как передают «Ведомости», комиссия не нашла в его работе признаков плагиата.

По словам декана исторического факультета университета профессора Ивана Тучкова, комиссия не видит оснований для дальнейшего рассмотрения материалов. Теперь судьбу работы будет решать Высшая аттестационная комиссия.

Напомним, что претензии к диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» заключаются в том, что она, по словам эксперта сообщества «Диссернет» Ивана Бабицкого, «попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна». В октябре 2016 года группа российских академиков сказала свое слово в этой ситуации, выступив в поддержку требования лишить министра ученой степени. «Критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие «интересам России», право на определение которых он себе присваивает», — говорят они, их слова приводит РБК.