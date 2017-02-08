​Командование ДНР опубликовало план по урегулированию ситуации в республики

Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обнародовало план нормализации обстановки на линии соприкосновения сторон, сообщает gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. План был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», — заявили представители администрации республики. Он предусматривает «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения» и «отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения». Также авторы плана говорят о необходимости предоставления «беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений».

В радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции должна быть создана зона без вооружений и любых военных подразделений.

Последним пунктом плана стал запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон.

Документ уже передан украинской стороне, говорят представители командования, но она игнорирует инициативу. В ОБСЕ посредников не нашли: первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг от этой роли отказался.