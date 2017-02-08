​Тюменская энергосбытовая компания стала «Лучшей энергосбытовой компанией России» по итогам работы в 2016 году

Тюменская энергосбытовая компания завоевала звание «Лучшая энергосбытовая компания России – 2016» и стала победителем в номинациях «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» по итогам VII Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России», организованного интернет-порталом «ЭнергоНьюс».

В борьбе за Гран-при конкурса и высокое звание «Лучшая энергосбытовая компания России-2016» Тюменская энергосбытовая компания боролась в 5 конкурсных номинациях с 53 компаниями из 38 регионов.

Традиционно,

наиболее острая борьба развернулась в одной из самых престижных номинаций – «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», в которой первое место разделили АО «Тюменская энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

Компании набрали одинаковое число экспертных баллов. В номинации оценивались базовые принципы и практика обслуживания юридических и физических лиц: доступность офисов и центров обслуживания, многообразие и вариативность способов оплаты услуг, стимулы повышения заинтересованности и лояльности клиентов, а также стандарты очного, заочного и интерактивного обслуживания клиентов. Повышенными баллами был отмечен Стандарт обслуживания клиентов Тюменской энергосбытовой компании.

Второй номинацией, в которой не было равных АО «Тюменская энергосбытовая компания», стала «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания». Жюри конкурса, в чей состав вошли специалисты электроэнергетики из 20 российских регионов, отметило, что деятельность Тюменской энергосбытовой компании в публичном информационном пространстве поддерживается значительным числом лояльных региональных и федеральных печатаных и электронных СМИ. Компания также эффективно осваивает коммуникации с целевыми группами потребителей через сайты муниципальных образований территории присутствия и социальные сети. Экспертный совет высоко оценил и композиционную простоту и удобство структуры корпоративного сайта, органично сочетающихся с элегантным дизайном.

В общей сложности призовые места в конкурсе заняли еще 5 энергосбытовых компаний: в номинации «За развитие платежных сервисов» также отмечено ПАО «Костромская сбытовая компания» (г. Кострома); в номинации «Энергосбытовая компания с самым широким спектром услуг» победа досталась ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово); первое место в номинации «Энергосбыт + энергосбережение» присуждено ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (г. Липецк); в номинации «За развитие всесторонних коммуникаций с независимыми СМИ» отмечено ПАО «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск); в номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания» призовое место присуждено ПАО «Челябэнергосбыт» (г. Челябинск).

Тюменская энергосбытовая компания поздравляет своих коллег с заслуженными наградами и желает новых профессиональных побед!