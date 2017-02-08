​Читатели обиделись на «маму Гарри Поттера» за критику Трампа

Джоан Роулинг, английская писательница, попала в твиттер-скандал, сделав репост нескольких высказываний с критикой нового президента Америки Дональда Трампа. Ее возмутил недавний запрет лидера на въезд беженцев в страну.

Читатели в ответ порекомендовали «маме Гарри Поттера» оставаться вне политики, передает «Мел» со ссылкой на BBC. Некоторые экзальтированные почитатели Роулинг и вовсе заявили, что сожгли ее книги. На такое сообщение девушки-фанатки она в соцсети ответила: «Видимо, правильно говорят: ты можешь дать девушке прочитать книги о взлете и падении тирана, но всё же не можешь заставить ее думать».

«В свободных странах кто угодно может говорить о политике», — отстаивает свое право говорить на любые темы писательница.