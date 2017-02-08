​В Советском районе ВАЗ влетел под КамАЗ // ФОТО

Во вторник, 7 февраля, на дорогах Югры произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь человек, сообщает пресс-служба окружной ГИБДД. В 20.24 в Советском районе на третьем километре автодороги «подъезд к г.п. Агириш» 20-летний водитель ВАЗа допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автопоездом в составе автомобиля КамАЗ. В результате водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Югорскую ЦГБ.

В Нижневартовске около 10 часов утра по улице Индустриальная в автоаварии пострадали еще два человека. 31-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя. В результате происшествия телесные повреждения получили пассажиры «Приоры» 1992 и 1997 годов рождения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры