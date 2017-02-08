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​«Ведомости»: ФАС предлагает президенту оградить экономику от государства

Проект указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах, внесен в правительство

Федеральная антимонопольная служба обратилась к президенту РФ с рекомендацией снижать государственное участие в экономике. Об этом «Ведомости» сообщают, говоря о проекте указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах: он доработан и внесен в правительство.

По словам заместителя руководителя ФАС Сергея Пузыревского, государственное участие в экономике, вернее, его чрезмерность, является одной из главных угроз конкуренции. Снижать долю государства следует несколькими путями, говорит он. Первый из них — это сокращение рыночной доли государственных и муниципальных компаний, которым следует приобретать новые активы и избавляться от уже принадлежащих. Естественно, не всех: если компания эффективна и государство не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

Также ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года эту организационно-правовую форму и вовсе упразднить как устаревшую и неэффективную, говорит управляющий партнер НП «Развитие правовых систем» Юрий Берестнев.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 96, комментариев: 0


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