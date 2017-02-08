​Минимальную цену на водку планируют поднять до 205 рублей

Минфин РФ предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку на восемь процентов, до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. При этом минимальная отпускная цена на водку того же объема может составить 173 рубля, оптовая — 178 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает РИА «Новости».

Увеличение цены в министерстве обосновывают повышением ставок акциза, ростом тарифов на электроэнергию и производственные условно-постоянные затраты. Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.