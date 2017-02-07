​В России нуждающиеся граждане будут получать баллы для обмена на продукты

В 2017 году Минпромторг рассчитывает запустить программу адресной продовольственной помощи. Ее суть заключается в том, что нуждающиеся граждане на специальные карты будут получать «эквиваленты денежных средств» — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Об этом на заседании «Единой России» сообщил глава министерства Денис Мантуров, передает РИА «Новости». По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе. «Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — пояснил он.