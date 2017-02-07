​Размер реальной средней пенсии в России в декабре стал меньше на 2,5 процента

В декабре 2016 года средний размер пенсии в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, уменьшился на 2,5 процента по сравнению с декабрем прошлого года. В номинальном выражении размер средней пенсии вырос на 2,8 процента составил 12 422 руб. Данные Росстата публикуют «Ведомости».

Накануне глава Пенсионного фонда Антон Дроздов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что после проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии в России составляет более 14 тысяч рублей. «Это более чем на 2,1 процента больше, чем инфляция, т.е. мы обеспечиваем реальный рост пенсий», - цитирует Дроздова «Интерфакс».

С 1 февраля 2017 года пенсии были проиндексированы на 5,4 процента