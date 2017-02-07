​ЛДПР учредит молодежное движение и назовет его «Жириками»

У ЛДПР появятся «жирики»: такое название предполагается дать молодежному движению в поддержку лидера партии, сообщают «Ведомости». Идея принадлежит молодому члену партии Владимиру Смирнову, говорит президент Первой патентной компании Анатолий Аронов, который консультировал активиста по вопросам регистрации бренда «Жирики». В Роспатент заявка на регистрацию уже подана.

Это будет аналог пионеров и скаутского движения, прогнозирует Аронов: «жирики» будут ходить в походы, займутся общественной деятельностью и благотворительностью. «Это должно привлечь в ряды ЛДПР в будущем молодых и социально активных людей», — заключил он.

Отметим, что поддержка со стороны молодежи лидеру либерал-демократов Владимиру Жириновскому явно не помешает: политик уже объявил, что собирается идти на президентские выборы в 2018 году, при этом уровень доверия населения к нему сильно упал, о чем свидетельствуют недавние исследования ВЦИОМ.