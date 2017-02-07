​Константин Райкин назвал фразу о «некрофильском государстве» вырванной из контекста

Высказывание художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина о России как о «некрофильском государстве» вырвано из контекста: об этом сам Райкин сказал «Интерфаксу».

«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет», — объяснил артист неожиданное появление новостей о нем и бурную реакцию на его слова. По словам Райкина, фигура речи, которая смутила аудиторию СМИ, в спектакле произносится с опорой на строку из «Бориса Годунова» Пушкина: «Они любить умеют только мертвых».

Действительно, как сообщал siapress.ru, фраза опирается на объяснения о трагических судьбах русских поэтов — Гумилева,Цветаевой,Маяковского,Мандельштама,Бродского.«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем»,— говорится в спектакле.

Ранее, кстати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о выступлении Райкина, также попросил не выдергивать слова из контекста.