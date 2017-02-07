​Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в России

В России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил, сообщает «РИА Новости: ее проводит министр обороны Сергей Шойгу по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — сказал Сергей Шойгу. С девяти утра (время московское) сегодняшнего дня органы военного управления, соединения и воинские части приступили к приведению в высшую степень боевой готовности.

В ходе проверки требуется обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба госсобственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду. Также министр обороны поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.