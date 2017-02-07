​Россия негативно отнеслась к вопросу вступления Черногории в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к вступлению Черногории в НАТО, равно как к любому расширению альянса на восток, передает РИА Новости.

«Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ, тем более что каких-либо слов мы с вами не слышали на этот счет. Официальных каких-то заявлений не было», — сказал чиновник, комментируя сообщения о том, что США способствует принятию страны в Североатлантический альянс. Отношение Москвы к экспансии альянса к российским рубежам хорошо известно, говорит Песков: «Но в любом случае, если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на восток хорошо известно. Это отношение негативное».

Отметим, что СМИ, сообщая о вступлении Черногории в НАТО, ссылались на телефонный разговор сенатора США Джона Маккейна с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.