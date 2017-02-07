​Ударила тапком по спине: В отношении воспитательницы детсада в Лангепасе возбуждено уголовное дело

В отношении воспитательницы детского сада «Светлячок» в в Лангепасе возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«24 октября 2016 года во время организации дневного сна воспитательница, в связи с непослушанием малолетней воспитанницы, нанесла один удар тапком по её спине и высказала в адрес девочки нецензурную брань. Родители заметили у дочери кровоподтек в области спины и, выяснив у ребенка, что произошло, обратились с заявлением в правоохранительные органы», - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В детском саду продолжается проверка. Следователи планируют проверить служебную документацию, а также провести работу, направленную на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад.