​Очередной Тотальный диктант пройдет в России 8 апреля

Очередная, уже 14-я по счету образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в России и в мире 8 апреля, сообщает оргкомитет.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти», — говорит руководитель проекта Ольга Ребковец.

Уже выбран автор текста и даже написан материал — однако имя будет держаться в секрете до 1 марта.

Напомним, что в акции могут участвовать все желающие — достаточно или прийти на специальную площадку (в Сургуте их количество растет год от года, традиционно в списке — СИА-ПРЕСС ЦЕНТР) или же в назначенное время написать онлайн-диктант, не выходя из дома.

В Сургуте акция будет проходить в пятый раз. Уже традиционно в преддверии диктанта стартуют бесплатные образовательные курсы «Русский по средам». Их участники будут тренироваться в написании текстов и разборе трудностей и правил.

Образовательные курсы будут проходить по средам в 17:00 в Центральной библиотеке имени Пушкина (ул.Республики, 78/1). Телефон: 28-56-93, 28-62-57. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Длительность одного занятия: 1,5 – 2 часа. Телефон: 28-56-93, 28-62-57.