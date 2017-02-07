​В Югре зафиксирован самый большой рост потребительских цен среди регионов УрФО

В Югре в декабре 2016 года по сравнение с последним месяцем 2015-го рост потребительских цен составил 8,5 процента, подсчитали в Свердловскстате. Это самый большой показатель среди регионов Уральского федерального округа. В Свердловской потребительские цены за этот период выросли на 5,8 процента, в Курганской области — на 5,6 процента, в Тюменской области и на Ямале — на 5,1 процента, в Челябинской области — на 4,9 процента.

В России инфляция в декабре 2016 года составила 5,4 процента. В январе 2017-го рост цен в годовом выражении замедлился до пяти процентов.