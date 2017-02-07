​Ущерб от налоговых преступлений в Югре составил почти 390 млн рублей

В 2016 году в Югре было выявлено больше 350 нарушений в сфере законодательства о налогах и сборах, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. За этот период прокурорами санкционировано 116 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщиков на сумму более 217 млн рублей. По результатам принятых мер должниками погашено более 80 млн рублей.

По вступившим в законную силу приговорам судов и возбужденным уголовным делам прокурорами предъявлено к виновным лицам 41 исковое заявление о взыскании причиненного государству налоговыми преступлениями ущерба на сумму почти 390 млн рублей. По результатам принятых мер возмещено в бюджет уже более 45 млн рублей.