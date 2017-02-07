​Правительство предлагает увеличить штраф водителям, не пропустившим пешехода на «зебре»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

За невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом, предлагается установить административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей. Сейчас за подобное правонарушение штрафуют на 1500 рублей.

«Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах», - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно данным МВД, в 2015 году на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года – 19392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19194 человека.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 2 февраля 2017 года.