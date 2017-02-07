​Aliexpress ограничил бесплатную доставку посылок в Россию

Китайская торговая онлайн-платформа Aliexpress с 7 февраля вводит обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает два доллара. Это означает, что доставка большинства товаров станет платной. В пресс-релизе компании отмечается, что решение было принято для «обеспечения стабильности и качества логистического сервиса».

Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров, напоминает РИА «Новости». Отказавшись от услуги отслеживания посылки он фактически мог не платить за логистику. С 7 февраля этот вариант будет действовать только на товары не дороже двух долларов.