​Двух замерзающих на трассе подростков спасли в Югре

Мобильный поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория», который базируется в окружном центре, накануне спас двух замерзающих подростков 12 и 17 лет. Они находились в автомобиле Renault Sandero, который сломался на 89 км. автодороги Ханты-Мансийск – Нягань. По данным спасателей, всего в салоне машины было пять человек. Все были эвакуированы в окружной центр.

Из-за вернувшихся в Югру морозов региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость проявлять особую осторожность при движении по загородным автодорогам: учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке людей. Также настоятельно рекомендуется автомобилистам ограничить поездки до установления более теплой погоды.