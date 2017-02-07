​Джорджа Майкла похоронят в марте

Похороны британского певца Джорджа Майкла, умершего 25 декабря 2016 года до сих пор не состоялись, сообщает InterMedia, — и они могут быть отложены до марте этого года. По данным The Sun, причиной стало отсутствие результатов теста на токсины, которые должны быть готовы только к концу февраля. После того, как они будут готовы, тело певца будет передано родственникам.

«В подобных случаях химические исследования занимают около восьми недель — может, немного дольше, поэтому результаты должны прийти к концу месяца, — объяснил изданию его инсайдер. — Пока в деле не было обновлений, но полиция по-прежнему не считает смерть Джорджа подозрительной».