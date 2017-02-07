​AliExpress отменил эконом-доставку в Россию, Белоруссию и Украину

Китайский интернет-ритейлер AliExpress отменяет эконом-доставку Россию для товаров дороже двух долларов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз компании. Для них теперь станет обязательным присвоение трек-номеров.
Правила сервиса также изменились для Белоруссии и Украины: для этих стран эконом-доставка вообще будет недоступна.
Таким образом ритейлер намерен улучшать качество логистического обслуживания, говорится в заявлении компании.
Народная музыка актуальна? Юлия Рябцева, художественный руководитель оркестра «Былина» // ONLINE 15 февраля в 15:00