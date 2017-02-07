​Депутат Госдумы от Югры вошел в высший совет ЛДПР

Высший совет ЛДПР обновился практически полностью — за исключением председателя партии Владимира Жириновского, который был переизбран на очередном съезде. В высший совет же вошел представитель Югры в Госдуме Владимир Сысоев, передает пресс-служба регионального отделения партии. «Это очень высокое доверие со стороны главы партии и соратников», — прокомментировал он.

Отметим, что совет не только обновился на 90 процентов, но еще и серьезно уменьшился, сократив количество членов с 11 до семи. «Такого еще не было, — сказал Сысоев. — Объем работы, конечно, увеличится. Нам предстоит решать много серьезных задач на Ямале, в Югре и Тюменской области. Одна из них — привести партию к лидерству. И стать в России партией номер два».

Заметим, что, судя по результатам соцопросов ВЦИОМ, по уровню доверия ЛДПР и так является партией номер два — она следует с большим отрывом за лидером — «Единой Россией». Доверие населения к либерал-демократам, равно как и их главе, кстати, падает. Несмотря на это, Владимир Жириновский все на том же 30-м съезде партии объявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году.