​Кредитный рейтинг России останется на «мусорном» уровне ближайшее время

Агентство S&P Global заявило, что суверенный кредитный рейтинг России, вероятно, останется «мусорным» «как минимум в течение года или двух». Информацию публикуют «Ведомости», отмечая, что сейчас у страны рейтинг BB+ со стабильным прогнозом, что на одну ступень ниже инвестиционного уровня.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — заявил руководитель подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер.

«Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики, — объясняет эксперт. — Речь также идёт о сокращающемся населении, что делает потенциал для роста еще меньше, и за последнее время поддержку бюджету оказало лишь более существенное восстановление цен на нефть».

Напомним, что в последнее время российские активы «демонстрировали ралли на фоне ожиданий того, что президент США Дональд Трамп, который обещал улучшить отношения с лидером России Владимиром Путиным, отменит как минимум часть санкций», пишет издание. Однако, по мнению представителей S&P, говорить о ситуации с санкциями США пока рано, тем более что она, по сути, не столь существенно влияет на рейтинг — в отличие от ограничений, наложенных Евросоюзом. «Это (снятие санкций США) не столь важно (для России) с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — заключил Кремер.