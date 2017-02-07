​Глава республики Бурятия ушел в отставку

Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил отставке: об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря Александра Мальцева. «Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке, — сказал он журналистам. — Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет». При этом даже сам Мальцев говорит что это решение неожиданное: ранее Наговицин не скрывал намерений продолжить работу в качестве руководителя региона.

Напомним, что накануне в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин: таким образом, информация «Ведомостей» о грядущей смене нескольких губернаторов подтверждается. Издание напоминает, что 6 февраля опубликовало информацию о готовящейся отставке губернаторов Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также Пермского края (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын).

«Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это постоянный ротационный процесс», — прокомментировал уход Басаргина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.