​Константин Райкин назвал Россию некрофильским государством: «Мертвых любит больше, чем живых»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин на своем моноспектакле «Над балаганом небо» в Санкт-Петербурге назвал Россию «некрофильским государством». Об этом сообщает издание «Петербургский авангард».

Райкин объяснил это множеством трагичных судеб — прежде всего поэтов: Гумилева, Цветаевой, Маяковского, Мандельштама, Бродского. Их вытравливали до тех пор, пока они не умирали, говорит актер, и только после смерти отношение к ним менялось — от ненависти до любви. «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — сказал он.

До сих пор ситуация не изменилась, поскольку в российском обществе нет «нравственной прививки»: россиянам пытаются внушить, что их жизнь зависит от политики, цен на нефть и от того, каким президентом будет Трамп. Великие поэты находили в жизни всегда что-то более значимое — то, что многие их сограждане просто не замечают: «Зима, весна, лето и осень — это ведь не только холодно, грязно, жарко и сыро, а еще и очень красиво, — привел пример артист. — Не забывайте про это».