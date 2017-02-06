​Эпидемия гриппа и ОРВИ в Югре пошла на спад

За неделю, с 30 января по 5 февраля, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре снизился почти на 11 процентов, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. Однако эпидемический порог еще превышен на 50 процентов. За семь дней в медучреждения обратились больше 20 тысяч жителей округа, диагноз «Грипп» установлен 220 больным. Госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 316 человек, что на 22 процента выше уровня предыдущей недели.

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Кондинском районе, Урае, Когалыме и Ханты-Мансийском районе. На территории округа на прошедшей неделе был приостановлен образовательных процесс в 103 школах, двух школах-интернатах, 36 детских дошкольных организациях, четырех ПТУ округа, частично закрыто 67 классов в 30 школах, 55 групп в 40 детских дошкольных организаций.