​Жительница Лангепаса предстанет перед судом за избиение сына

29-летняя жительница Лангепаса предстанет перед судом за то, что избила своего 9-летнего сына. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) завершено.

Как сообщалось ранее, 4 декабря 2016 года в гости к обвиняемой пришла подруга, с которой они в течение вечера распивали алкогольные напитки. Несмотря на позднее время, 9-летний сын обвиняемой не захотел ложиться спать и попросил маму включить мультфильмы. Разозлившись на непослушание, обвиняемая схватила ребенка за шею и несколько раз ударила его головой об стену. В результате мальчику были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед сыном. Мальчик маму простил и даже попросил не наказывать, вместе с тем, это не освобождает женщину от уголовной ответственности. Как следует из показаний обвиняемой, преступление она совершила «не со зла, возможно, под воздействием алкоголя». По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.