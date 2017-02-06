​Геннадий Онищенко заступился за гомеопатию и призвал «не махать шашкой»

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко призвал РАН провести научные исследования действия гомеопатических лекарств с помощью новейших возможностей науки. Он отметил, что медицина - это не только наука, но и искусство, поэтому в ней не все имеет научные обоснования.

«Как, например, с точки зрения науки оценить такой фактор, как вера в врача? Вы можете объяснить? В чем измерить - в вольтах, в амперах? А это сегодня очень мощный фактор, который играет огромную роль. Вера во врача, в его способности может дать положительный эффект, когда организм найдет силы в себе и преодолеет болезнь, даже если этого больного при этом кормить плацебо, плацебо - это пустышка, гипс. Это наука или что это? Поэтому здесь надо внимательно разбираться, самое главное не махать шашкой», - сказал Онищенко «Интерфаксу».

Он признал полезность для научного сообщества заключения РАН о гомеопатии. «Но надо не забывать, что медицина - это еще и искусство, многие тысячелетия, века она основывалась, в том числе и на эмпирическом опыте, на наблюдениях, которые давали тот или иной эффект», - подчеркнул Онищенко.

При этом он отметил, что не нашел в решении Комиссии РАН данных, что конкретные гомеопатические средства наносят ущерб здоровью. Единственный аргумент в решении комиссии пользу вреда гомеопатии, по его словам, заключается в том, что она стоит на пути между больным и официальной медициной, и из-за этого теряется время для помощи больному. Он полагает, что сейчас исследователи могли бы вернуться к изучению гомеопатических средств, которые сегодня применяются, и попытаться еще раз объяснить их эффективность или неэффективность с использованием современных исследовательских возможностей. «Я не думаю, что наша комиссия (РАН), которая рассматривала эти вопросы, проводила какие-то эксперименты. Она пользовалась научной логикой, теми данными, которые опубликованы», - сказал бывший главный санитарный врач.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой. Авторы меморандума рекомендовали Минздраву вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечивать защиту населения от недобросовестной рекламы. Аптеки же должны не выкладывать гомеопатические лекарства вместе с традиционными, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.