​ГИБДД Югры просит водителей отложить загородные поездки из-за морозов

Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем на автодорогах. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в округе будет температура воздуха опустится до минус 40 ºС.

«Особую осторожность проявлять при движении по загородным автодорогам: не выезжать на трассу при резких понижениях температуры, учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке людей. Рекомендуем автомобилистам ограничить поездки до установления более теплой погоды», - говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным Ханты-Мансийского гидрометеобюро, уже этой ночью температура воздуха составит минус 35-40 ºС, днём, 7 февраля, ожидается мороз — минус 26-31 ºС, местами — 18-23 ºС.