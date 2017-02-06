​«Ямал» запланировал полеты из Нижневартовска и Сургута в Симферополь

Жителям Югры с началом отпускного сезона будет проще попасть в Крым. Авиационная транспортная компания «Ямал» запланировала полеты в Симферополь из Нижневартовска и Сургута. Рейсы будут выполняться без пересадок на самолетах А-320.

Полеты на крымский полуостров из столицы Самотлора начнутся с 6 июня. Планируется, что курсировать лайнеры будут дважды в неделю: вторник и пятница, а вот возвращаться в Нижневартовск югорчане будут по понедельникам и четвергам.

Количество рейсов из аэропорта Сургута будет больше: полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Как указано на сайте перевозчика, расписание полетов по данному маршруту составлено до конца октября.

Продажа билетов уже началась. Стоит отметить, что в системе бронирования цена перелета «туда-обратно» из Нижневартовска составляет более 30 тысяч рублей на одного пассажира. При аналогичных условиях путешествие из Сургута обойдется дороже как минимум на три тысячи рублей.