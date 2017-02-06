​Глава Мегиона учится на ошибках своего предшественника: уборку дворов от снега Дейнека контролирует лично

Глава Мегиона Олег Дейнека учел ошибки прошлого градоначальника Михаила Игитова и теперь лично контролирует качество уборки снега на городских улицах и внутриквартальных проездах. Поводом для проведения выездного совещания стали обращения горожан, поступившие как во время личных приемов граждан, так и через видеообращения.

«Надо сказать, что жалобы не подтвердились - дороги почищены от снега, во дворах, в которых я сегодня побывал, также наведен порядок. Но есть и недоработки - это кучи снега, которые не вывозятся сразу. Обязательно обращу внимание руководителей коммунальных предприятий на необходимость вовремя вывозить снег с придомовых территорий, чтобы весной у нас не затопило дома», - поделился итогами проверки Олег Дейнека.

Глава города обратил внимание на то, что во многих дворах, которые он посетил по время выездного совещания, мертвым грузом стоят «подснежники» - бесхозные гаражи и автомобили, которые мешают коммунальным службам наводить чистоту во дорах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, Дейнека призвал жителей внимательнее относится друг к другу и общегородским проблемам.

Напомним, что в 2015 году недовольство населения работой местных коммунальных предприятий выросло настолько, что с ситуации пришлось разбираться губернатору Югры Наталье Комаровой. На протяжении пяти часов она выслушивала нарекания населения в адрес местных властей после чего намекнула главам Мегиона на необходимость кадровой «зачистки».