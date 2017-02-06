​«МегаФон» обеспечит надежной связью Кубок конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

«МегаФон» выбран официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на Кубке конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сумма договора составила 4 251 340 200 рублей.

В рамках договора с компанией «Национальный центр информатизации» «МегаФон» обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения –Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи. «МегаФон» развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

«Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры «МегаФона». Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости», – прокомментировал Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон».

«МегаФон» обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, самым широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние 5 лет кроме спортивных мероприятий «МегаФон» обеспечил качественной связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума, начиная с 2011 года, «Россия-АСЕАН» в 2016 году.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора «МегаФон» планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.