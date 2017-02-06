​Санкции помогли. В рамках импортозамещения Россия произвела сельхоз продукции на 4 миллиарда долларов

Санкции Запада и ответное продовольственное эмбарго России помогают экономике, уверен замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко, который сегодня рассказал, что в рамках программы импортозамещения страна произвела сельхозпродукции на четыре миллиарда долларов.

«Почти на $4 млрд произведено внутренней российской продукции — то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы и другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — приводит его слова gazeta.ru.

Также он отметил, что сложившаяся ситуация благотворно повлияла на объемы экспорта сельхозпродукции, который только в прошлом году вырос на четыре процента.