​Ангела Меркель намерена снова бороться за пост канцлера Германии

Ангела Меркель будет бороться за пост канцлера ФРГ, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters. Действующий политик вновь стала официальным кандидатом на должность главы правительства от партий «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз», объединив партии в коалиции.

Предвыборная стратегия, которую готовят Меркель и председатель ХСС, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, будет представлена сегодня. Сами выборы в бундестаг Германии начнутся в сентябре 2017 года.