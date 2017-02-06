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​Новым послом России в США, вероятно, станет замглавы МИДа

Заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост посла России в США, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

Он может заменить нынешнего посла Сергея Кисляка, который на этом посту находится с 2008 года. Назначение возможно в ближайшие месяцы.

«Коммерсантъ» не впервые пишет об Антонове как о вероятном новом после России в Америке: его кандидатуру рассматривают в Кремле с осени 2016 года, отмечает издание: тогда Москва предполагала, что новым президентом Штатов станет Хиллари Клинтон.

Отметим, что СШа, в свою очередь, заявили о том, что намерены сменить своего посла в России на место Джона Теффта прочат советника экс-президента США Джорджа Буша — младшего по вопросам политики в отношении России Томаса Грэма. Другим кандидатом является Ричард Берт, который занимал должность посла США в Германии в 1985 году.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 56, комментариев: 0


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