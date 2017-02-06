​Кремль пообещал продолжить смену губернаторов в стране

Процесс ротации губернаторов в стране, начатый сегодня с отставки главы Пермского края Виктора Басаргина, будет продолжен: Кремль косвенно подтвердил сообщение газеты «Ведомости», что ряд регионов вскоре получит новых руководителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако, заметил, что речь не идет о каком-то определенном процессе, организованном только что: «Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это постоянный ротационный процесс», — сказал он, отвечая на вопрос, связана ли отставка Басаргина со сведениями, поданными в материала «Ведомостей». По его словам, Владимир Путин неоднократно говорил, что «этот процесс обновления — это константа его линии, и, очевидно, что эта линия будет продолжаться».

Напомним, что Басаргина временно заменит глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. В этом году в Пермском крае пройдут выборы.